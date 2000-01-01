14.06 11:11 MIGnews.com

Мошенники пользовались денежной помощью жертвы Холокоста

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Двое человек, которые ухаживали за 92-летним мужчиной, пережившим Холокост, были признаны виновными в использовании его финансовых активов.Обвиняемые проживали вместе с пожилым человеком, который прикован к инвалидному креслу, и путем обмана пользовались его средствами. В общей сложности им удалось снять с его счета сотни тысяч шекелей и заставить написать завещание.Впервые преступников обнаружили во время начала вспышки коронавируса, когда они несколько раз помогали мужчине добраться до его банк в южной части Тель-Авива и выводили большую сумму денег.Однажды пожилой мужчина сидел один на один с управляющим банком и прошептал ему на ухо: "Я боюсь его [опекуна], не добавляйте его в счет." В итоге, Банк обратился в Министерство юстиции. После начала расследования выяснилось, что в доме также проживали и другие жильцы.Расследование показало, что мужчина не был в состоянии противостоять их действиям и не знал о последствиях правовых изменений. Отмечается, что обвиняемые ранее имели проблемы с законом, один из них отбывал тюремный срок за мошенничество.