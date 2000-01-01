14.06 22:28 MIGnews.com

В Гонконге обрушилась часть химзавода по переработке отходов

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В Гонконге обвалилась часть конструкций на предприятии по переработке химических отходов, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Об этом пишет South China Morning Post в воскресенье, 14 июня.Два человека находястя в критическом состоянии, сообщает газета.Государственное предприятие на острове Цинъи работает с 1993 года и перерабатывает до 100 тысяч тонн химических отходов в год.На данный момент, на месте аварии работают спасательные службы и спасают людей, которые остались под завалами. Им удалось спасти четырех человек.Уровень ущерба и угрозы экологической безопасности пока неизвестен.