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В Гонконге обрушилась часть химзавода по переработке отходов | Фото:14.06 22:28   MIGnews.com

В Гонконге обрушилась часть химзавода по переработке отходов

В Гонконге обвалилась часть конструкций на предприятии по переработке химических отходов, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Об этом пишет South China Morning Post в воскресенье, 14 июня.

Два человека находястя в критическом состоянии, сообщает газета.

Государственное предприятие на острове Цинъи работает с 1993 года и перерабатывает до 100 тысяч тонн химических отходов в год.

На данный момент, на месте аварии работают спасательные службы и спасают людей, которые остались под завалами. Им удалось спасти четырех человек.

Уровень ущерба и угрозы экологической безопасности пока неизвестен.


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