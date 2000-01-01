В Гонконге обрушилась часть химзавода по переработке отходов
В Гонконге обвалилась часть конструкций на предприятии по переработке химических отходов, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Об этом пишет South China Morning Post в воскресенье, 14 июня.
Два человека находястя в критическом состоянии, сообщает газета.
Государственное предприятие на острове Цинъи работает с 1993 года и перерабатывает до 100 тысяч тонн химических отходов в год.
На данный момент, на месте аварии работают спасательные службы и спасают людей, которые остались под завалами. Им удалось спасти четырех человек.
Уровень ущерба и угрозы экологической безопасности пока неизвестен.