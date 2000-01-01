Известно, какие фото используют шпионы в сети

Эксперты зафиксировали одно из первых в истории случаев, когда шпионы использовали искусственно созданную фотографию, чтоб следить за высокопоставленными людьми.
"Кэти Джонс казалась глубоко связанной с политической сценой Вашингтона. Рыжеволосая женщина примерно 30 лет построила неплохую карьеру в наиболее уважаемых аналитических центрах: от центристского Brookings Institution до правого Heritage Foundation. Она поддерживала связь помощником Госсекретаря США, сенатором и экономистом Полом Уинфри, кандидатуру которого рассматривали на должность в американском Федеральном резерве. Но Кэти Джонс не существует...", - говорится в сообщении.
Вместо этого ее персона была частью огромной армии фантомных профилей, скрывающихся на профессиональном сетевом сайте LinkedIn. И несколько экспертов, с которыми связались журналисты, сказали, что изображение профиля Джонс было создано компьютерной программой, пишет Associated Press.
Это типично для шпионской деятельности на профессиональном сетевом сайте, роль которого сделала его мощным магнитом для шпионов.
За последние несколько лет все официальные лица Великобритании, Франции и Германии выпустили предупреждения о том, как тысячи людей связались с иностранными шпионами через LinkedIn.
В заявлении LinkedIn говорится, что соцсеть регулярно принимает меры против фальшивых аккаунтов, удаляя тысячи из них в течение первых трех месяцев 2019 года.
Профиль Кэти Джонс был достаточно скромным. У нее было всего 52 контакта. Но некоторые из них были весьма влиятельными и предоставили вес ее странице, что убедило других принять ее запрос на контакт.