14.06 19:40 MIGnews.com

Воронеж: горит полигон с боеприпасами, слышны взрывы

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В Воронежской области России на полигоне по утилизации боеприпасов сдетонировали снаряды и начался пожар. Ранее в российском Екатеринбуге горело стратегическое предприятие - завод "Вектор", который специализируется на выпуске аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения.По сообщениям ряда СМИ, боеприпасы в Воронежской области начали взрываться днем 14 июня после возгорания сухой травы. Ближайшее село находится в 20 километрах. Угрозы населению нет."На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", - сообщил источник.