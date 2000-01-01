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Воронеж: горит полигон с боеприпасами, слышны взрывы 14.06 19:40   MIGnews.com

Воронеж: горит полигон с боеприпасами, слышны взрывы

В Воронежской области России на полигоне по утилизации боеприпасов сдетонировали снаряды и начался пожар. Ранее в российском Екатеринбуге горело стратегическое предприятие - завод "Вектор", который специализируется на выпуске аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения.

По сообщениям ряда СМИ, боеприпасы в Воронежской области начали взрываться днем 14 июня после возгорания сухой травы. Ближайшее село находится в 20 километрах. Угрозы населению нет.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", - сообщил источник.


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