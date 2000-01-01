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Бельгия забрала шестерых детей-сирот ИГ 14.06 17:40   MIGnews.com

Бельгия забрала шестерых детей-сирот ИГ

Бельгия забрала шестерых детей-сирот из числа членов Исламского государства из Сирии. Ополченцы, поддерживаемые США, в которых содержатся тысячи боевиков и членов их семей.

"Это должно распространяться на мужчин и женщин в наших лагерях и тюрьмах, а не только на детей", - написал в Twitter официальный представитель Сирийских демократических сил (SDF) Мустафа Бали.

SDF контролирует квартал Сирии к востоку от реки Евфрат после с 2015 года, пишет Ynetnews.

Мустафа Бали говорит, что невозможно бесконечно удерживать тысячи боевиков и членов Исламского государства, а также их семьи, которые сдались.


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