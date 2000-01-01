14.06 17:40 MIGnews.com
Бельгия забрала шестерых детей-сирот ИГ
Бельгия забрала шестерых детей-сирот из числа членов Исламского государства из Сирии. Ополченцы, поддерживаемые США, в которых содержатся тысячи боевиков и членов их семей.
"Это должно распространяться на мужчин и женщин в наших лагерях и тюрьмах, а не только на детей", - написал в Twitter официальный представитель Сирийских демократических сил (SDF) Мустафа Бали.
SDF контролирует квартал Сирии к востоку от реки Евфрат после с 2015 года, пишет Ynetnews
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Мустафа Бали говорит, что невозможно бесконечно удерживать тысячи боевиков и членов Исламского государства, а также их семьи, которые сдались.
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