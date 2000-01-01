МИД Китая: Никто не хочет войны после атак на танкеры
target=_blank>Никто не хочет войны в Оманском заливе, заявили в пятницу, 14 июня, в Министерстве иностранных дел Китая, призывая все стороны проявлять сдержанность после нападений на нефтяные танкеры и разрешать разногласия путем диалога.
В четверг США обвинили Иран в нападениях, которые привели к росту цен на нефть, и вызвали опасения по поводу новой американо-иранской конфронтации, хотя Тегеран отрицает это обвинение.
Китай обеспокоен ростом напряженности, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, пишет Ynetnews.
"Никто не хочет войны в Персидском заливе. Это не в чьих-либо интересах", – сказал он на брифинге в Пекине, добавив, что Китай надеется, что все стороны смогут разрешить разногласия путем диалога.