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МИД Китая: никто не хочет войны после атак на танкеры 14.06 15:33   MIGnews.com

МИД Китая: Никто не хочет войны после атак на танкеры

target=_blank>Никто не хочет войны в Оманском заливе, заявили в пятницу, 14 июня, в Министерстве иностранных дел Китая, призывая все стороны проявлять сдержанность после нападений на нефтяные танкеры и разрешать разногласия путем диалога.

В четверг США обвинили Иран в нападениях, которые привели к росту цен на нефть, и вызвали опасения по поводу новой американо-иранской конфронтации, хотя Тегеран отрицает это обвинение.

Китай обеспокоен ростом напряженности, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, пишет Ynetnews.

"Никто не хочет войны в Персидском заливе. Это не в чьих-либо интересах", – сказал он на брифинге в Пекине, добавив, что Китай надеется, что все стороны смогут разрешить разногласия путем диалога.


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