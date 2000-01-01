15.06 07:14 MIGnews.com

Ворота Баб ар-Рахма превращают в мечеть

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Правая неправительственная организация Regavim утверждает, что государственные органы признали в Верховном суде, что им известно о том, что в Старом Городе Иерусалима незаконно превращают район ворот Баб ар-Рахма в мечеть, но выступает против их закрытия. Об этом сообщает The Jerusalem Post.Полиция рассказала о том, что в Старом Городе Иерусалима “установлен громкоговоритель для муэдзина и размещены коврики для молитвы”. Также полиция сообщила о том, что были установлены осветительные приборы, заменены ковры и шкафы, были заделаны трещины в здании.Regavim настаивает, что “государственные органы стремились отклонить требование о временном судебном запрете, препятствующем дальнейшим работам на участке, утверждая, что в Старом Городе Иерусалима было выполнено лишь несколько “мелких работ”. Представители организации сообщают, что в Старом Городе Иерусалима “продолжают реконструировать комплекс, и де-факто превращают его в еще одну мечеть на Храмовой горе”.Адвокат Regavim Ави Сегал заявил следующее: “К сожалению, государство просто не говорит правду, но полиция подробно описала работы, ведущиеся на территории возле ворот Баб ар-Рахма, и их нельзя назвать мелкими”.