Япония: мужчину, насиловавшего свою дочь, оправдали
Сотни людей вышли на улицы по всей Японии, чтобы выразить протест против недавних оправдательных приговоров, вынесенных предполагаемым насильникам. Среди оправданных — человек, которого признали невиновным в изнасиловании своей собственной дочери.
В марте суд в Нагое оправдал мужчину, изнасиловавшего свою 19-летнюю дочь. Суд признал, что девушка занималась сексом с отцом против ее воли в августе и сентябре 2017 года, но постановил, что она могла бы сопротивляться, если бы захотела.
Несмотря на оправдательный приговор, суд также признал, что девочка подверглась сексуальному насилию над отцом со второго года обучения в средней школе, когда ей было 13 или 14 лет.
Судья сказал: “Из-за многолетнего сексуального насилия она была не способна противостоять отцу”. Однако позже он добавил, что дочь не была полностью под контролем отца.