15.06 02:10 MIGnews.com

Япония: мужчину, насиловавшего свою дочь, оправдали

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Сотни людей вышли на улицы по всей Японии, чтобы выразить протест против недавних оправдательных приговоров, вынесенных предполагаемым насильникам. Среди оправданных — человек, которого признали невиновным в изнасиловании своей собственной дочери.В марте суд в Нагое оправдал мужчину, изнасиловавшего свою 19-летнюю дочь. Суд признал, что девушка занималась сексом с отцом против ее воли в августе и сентябре 2017 года, но постановил, что она могла бы сопротивляться, если бы захотела.Несмотря на оправдательный приговор, суд также признал, что девочка подверглась сексуальному насилию над отцом со второго года обучения в средней школе, когда ей было 13 или 14 лет.Судья сказал: “Из-за многолетнего сексуального насилия она была не способна противостоять отцу”. Однако позже он добавил, что дочь не была полностью под контролем отца.