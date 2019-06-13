14.06 12:05 MIGnews.com

Видео: крылатая ракета взорвалась в терминале аэропорта

Watch: The moment a Houthi rocket struck Saudi Arabia’s Abha airport. https://t.co/UwEiFkXaw4 pic.twitter.com/vZW6bxuu3t — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 13, 2019

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Телеканал Al-Arabia опубликовал видео записи камер наружного наблюдения в аэропорту Абха, Саудовская Аравия.Абха расположен в 200 километрах к северу от границы с Йеменом.В результате атаки ранены 26 человек, находившихся в пассажирском терминале аэропорта.Ответственность за атаку взяли на себя йеменские шиитские мятежники хути, поддерживаемые Ираном.Саудовские власти сообщили, что предотвратили еще одну атаку в районе Абха, которую хути пытались совершить с помощью дронов.