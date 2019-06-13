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Видео: крылатая ракета взорвалась в терминале аэропорта 14.06 12:05   MIGnews.com

Видео: крылатая ракета взорвалась в терминале аэропорта

Телеканал Al-Arabia опубликовал видео записи камер наружного наблюдения в аэропорту Абха, Саудовская Аравия.

Абха расположен в 200 километрах к северу от границы с Йеменом.






В результате атаки ранены 26 человек, находившихся в пассажирском терминале аэропорта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские шиитские мятежники хути, поддерживаемые Ираном.

Саудовские власти сообщили, что предотвратили еще одну атаку в районе Абха, которую хути пытались совершить с помощью дронов.


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