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14.06 10:27   MIGnews.com

Японский танкер был атакован "летающими объектами"

Президент японской судоходной компании, являющейся оператором химического танкера Kokuka Courageous, сделал важное заявление об обстоятельствах инцидента, произошедшего утром 13 июня в Оманском заливе.

Президент компании Ютака Катада сказал, что танкер “поврежден двумя летающими объектами”. Опасности для груза метанола на танкере нет, экипаж эвакуирован.

Катада сказал: “Команда рассказала нам, что они увидели, что что-то летит на корабль - и после этого была обнаружена дыра в корпусе. Затем некоторые свидетели видели второй выстрел”.

Катада заявил, что нет вероятности того, чтобы танкер, перевозящий 25 тысяч тонн метанола, был поражен торпедой.

Катада заявил, что команда в ночь на четверг видела неподалеку иранский военный корабль.


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