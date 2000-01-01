Японский танкер был атакован "летающими объектами"
Президент японской судоходной компании, являющейся оператором химического танкера Kokuka Courageous, сделал важное заявление об обстоятельствах инцидента, произошедшего утром 13 июня в Оманском заливе.
Президент компании Ютака Катада сказал, что танкер “поврежден двумя летающими объектами”. Опасности для груза метанола на танкере нет, экипаж эвакуирован.
Катада сказал: “Команда рассказала нам, что они увидели, что что-то летит на корабль - и после этого была обнаружена дыра в корпусе. Затем некоторые свидетели видели второй выстрел”.
Катада заявил, что нет вероятности того, чтобы танкер, перевозящий 25 тысяч тонн метанола, был поражен торпедой.
Катада заявил, что команда в ночь на четверг видела неподалеку иранский военный корабль.