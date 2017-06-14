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Гигантский пожар в западной части Лондона 14.06 06:55   MIGnews.com

Гигантский пожар в западной части Лондона

Пламя охватило жилое высотное здание Гренфелл Тауэр близ Ноттинг Хилл в Лондоне.

Речь идет о 24-этажном здании с 120 квартирами.




На тушении пожара заняты 200 пожарных. Есть сообщения о многочисленных пострадавших. Есть сообщения о том, что многие люди блокированы в своих квартирах.

Улицы вокруг горящего здания перекрыты, их жители эвакуированы.

Полиция требует от лиц, находящихся по близости от места пожара немедленно эвакуироваться, закрыв рты мокрой тканью. Внутри здания горит пластик, из башни валит ядовитый дым.

Мэр Лондона Садик Хан объявил, что речь идет о “крупном происшествии”.

Здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт стоивший 10 миллионов фунтов.
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