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Коровы до смерти затоптали британского профессора | Фото: Thinkstock15.06 03:16   MIGnews.com

Коровы на смерть затоптали британского профессора

Профессор Оксфорда и бизнесмен Брайан Беллхауз скончался от травм, полученных в результате нападения стада коров.

Сообщается, что инцидент произошел утром в понедельник, 12 июня.

Восьмидесятилетний ученый проходил мимо деревенской церкви в местечке Гестлинг, Восточный Суссекс, когда на него набросились взбешенные животные.

Местные жители, услышавшие крики Беллхауза, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пенсионера, однако им не удалось спасти его.

Беллхауз долгое время преподавал в Оксфорде и имел профессорское звание. Он также известен как один из основателей фармацевтической компании Powderject. Фирма специализировалась на производстве инновационных безыгольных шприцов и вакцин от гриппа. В 2003 году Powderject была куплена американской корпорацией Chiron за $70 млн., передает РИА Новости.
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