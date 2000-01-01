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YouTube 14.06 20:11   MIGnews.com

Лондон: число жертв при пожаре возросло до 12

По меньшей мере, 12 человек погибли в результате пожара в многоэтажном здании в Лондоне Grenfell Tower. Об этом сообщили в полиции в среду, 14 июня.

"К сожалею, ожидается, что число погибших будет больше указанной цифры", - заявил начальник лондонской полиции Стюарта Кунда.

Жуткий инцидент произошел в среду утром, 14 июня. В результате происшествия пострадали более 70 человек. Из них двадцать находятся в критическом состоянии.
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