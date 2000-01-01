14.06 20:11 MIGnews.com

Лондон: число жертв при пожаре возросло до 12

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 12 человек погибли в результате пожара в многоэтажном здании в Лондоне Grenfell Tower. Об этом сообщили в полиции в среду, 14 июня."К сожалею, ожидается, что число погибших будет больше указанной цифры", - заявил начальник лондонской полиции Стюарта Кунда.Жуткий инцидент произошел в среду утром, 14 июня. В результате происшествия пострадали более 70 человек. Из них двадцать находятся в критическом состоянии.