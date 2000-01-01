14.06 17:52 MIGnews.com

Командир роты воровал оружие и продавал преступным бандам

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Капитана Шади Башир, командовавшего ротой в бедуинском батальоне приговорили к девяти годам тюремного заключения. Офицера обвинили в краже и продаже военной техники.Военный суд также обязал Башира выплатить штраф в размере 30 тысяч шекелей. Кроме того, он был разжаловал в рядовые.Согласно обвинительному заключению, в апреле 2016 года, Шади Башир, предположительно вместе с другим военнослужащим, похитили противотанковые гранатометы и гранаты.После чего краденая техника была передана для продажи преступным организациям.Обвиняемый признал себя виновным в своих преступлениях согласно сделке о признании вины.Судебный процесс над вторым солдатом продолжается.