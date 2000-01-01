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YouTube 14.06 16:36   MIGnews.com

Пожар в Лондоне: 6 погибших, десятки раненых

Жертвами пожара в многоэтажном старинном здании Лондона Grenfell Tower стали шесть человек. По последним данным число пострадавших увеличилось до 70 человек. Из них двадцать находятся в критическом состоянии.

Согласно заявлению начальника лондонской полиции Стюарта Кунда, скорее всего, число смертельных случаев возрастет, "так как комплексное проведение аварийно-спасательных работ продлится в течение нескольких дней".

В настоящее время на месте происшествия работают сорок пожарных машин и более 200 спасателей и около 100 медиков.

Причина пожара выясняется.

Отметим, что 27-этажное здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, который обошелся в 10 миллионов фунтов.

По сообщениям из Лондона, жилое высотное Grenfell Tower в западной части города полностью сгорело.
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