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YouTube 14.06 15:51   MIGnews.com

Бывшая израильская звезда тенниса погибла в ДТП

Израильский бизнесмен, бывший теннисист Дэн Ханегби погиб под колесами автобуса. Жуткий инцидент произошел в понедельник утром, 12 июня, в Нью-Йорке.

Сообщается, что 36-летний израильтянин не справился с управлением - упал и оказался под задними колесами автобуса.

Уточняется, что он пытался проехать между автобусом и припаркованным автомобилем.

Мужа и отца двоих детей не удалось спасти. Пострадавший был госпитализирован в больницу Bellevue, где и скончался бывший спортсмен.

Отмечается, что каждое утро Дэн Ханегби ездил на своем велосипеде на работу, и к несчастью это была последняя поездка бизнесмена.

Израильтянин занимал должность директора филиала крупного банка Credit Suisse.

В подростковом возрасте 16-лет Ханегби всерьез увлекался теннисом. До того, как пойти служить в ЦАХАЛ, он считался лучшим теннисистом среди юниоров в Израиле.
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