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Катар вывел войска из Джибути 14.06 17:08   MIGnews.com

Катар вывел войска из Джибути

МИД Катара сообщил о выводе “миротворческого контингента”, размещенного на границе Эритреи и Джибути.

Решение о выводе войск принято на фоне жесткого регионального кризиса, бойкота и блокады Катара, проводимого Саудовской Аравией и ее союзниками.

И Джибути, и Эритрея в споре поддержали Саудовскую Аравию.Джибути также разорвал дипломатические связи с Тегераном, после того, как в Тегеране в январе 2016 года было разгромлено саудовское посольство.

Катарский контингент был введен после двух лет столкновений на границе между Джибути и Эритреей из-за спорных территорий в 2010 году. На территории Джибути было размещено 700 солдат Катара.
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