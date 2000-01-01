14.06 17:08 MIGnews.com

Катар вывел войска из Джибути

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МИД Катара сообщил о выводе “миротворческого контингента”, размещенного на границе Эритреи и Джибути.Решение о выводе войск принято на фоне жесткого регионального кризиса, бойкота и блокады Катара, проводимого Саудовской Аравией и ее союзниками.И Джибути, и Эритрея в споре поддержали Саудовскую Аравию.Джибути также разорвал дипломатические связи с Тегераном, после того, как в Тегеране в январе 2016 года было разгромлено саудовское посольство.Катарский контингент был введен после двух лет столкновений на границе между Джибути и Эритреей из-за спорных территорий в 2010 году. На территории Джибути было размещено 700 солдат Катара.