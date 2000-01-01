14.06 14:52 MIGnews.com
Террорист-смертник убил 9 членов "Талибан" в Афганистане
Террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт в южной афганской провинции Гильменд, убив 9 человек, как сообщил афганский чиновник.
Мохаммад Салим Рохди, глава района Гарешк, сообщил, что еще 6 членов отколовшейся фракции "Талибан" были ранены в результате нападения в среду, 14 июня.
Представители "Талибана" на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.
Соперничающие группировки "Талибана" столкнулись в прошлом со сторонниками муллы Расула, командира в Гильменде, оспаривая общее руководство муллы Хайбатуллы Ахундзада.
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