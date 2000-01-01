14.06 14:02 MIGnews.com

Арестован полицейский, подозреваемых в растлении 6-летней

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Следственная группа полиции арестовала 45-летнего полицейского по подозрению в совершении сексуальных преступлений против девочек препубертатного возраста.Согласно материалам дела, в апреле подозреваемый совратил девочку в возрасте 6 лет, которая является дочерью знакомых подозреваемого.Подозреваемый был допрошен 5 лет назад по подозрению в неприличном действии в отношении двух других девочек, но по неясным причинам оставался в полиции.Полиция издала заявление, в котором говорится: “Это - серьезное и из ряда вон выходящее дело, и израильская полиция поможет департаменту внутренних расследований всеми возможными способами для установления истины. Нет нужды говорить, что полиция однозначно осуждает подобное поведение”.