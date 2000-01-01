14.06 13:01 MIGnews.com
Гренфелл Тауэр: пожарные дошли до 21-го этажа
Комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон выступила с заявлением.
По ее словам, пожарные дошли до 21-го этажа сгоревшего высотного жилого здания Гренфелл Тауэр вблизи от Ноттинг Хилл. она не дала никаких подробностей о пострадавших.
Инженеры муниципалитета изучают устойчивость остова здания.
Представитель лондонской службы скорой помощи Пол Вудроу подтвердил, что в больницы эвакуированы 50 человек. На месте происшествия работают 100 медиков.
Садик Хан, мэр Лондона сообщил: “Слава Богу, жильцы не остались в своих кроватях и бежали, теперь они находятся в безопасности”.
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