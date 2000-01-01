14.06 12:55 MIGnews.com

Красный Полумесяц обвинил ХАМАС в военных преступлениях

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Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Объединенных Арабских Эмиратов обвинил находящуюся в Газе террористическую организацию ХАМАС в провоцировании израильских сил посредством запуска ракет из полевого госпиталя во время операции "Нерушимая Скала" в 2014 году, признав действия ХАМАСа военным преступлением по международному праву, как сообщает Ynet.По словам Генерального секретаря Мохамеда Атейка Аль-Фалахи, штат Красного Полумесяца был размещен в полевой больнице ОАЭ в Газе, когда боевики ХАМАСа начали стрелять ракетами, чтобы спровоцировать ответ Израиля."Это показывает злобные намерения ХАМАСа. Они всегда утверждают, что вражеские силы атакуют гуманитарных посланников, но предательство пришло от них", - сказал Аль-Фалахи.Аль-Фалахи также обвинил ХАМАС в попытке предотвратить распространение гуманитарной помощи в Газе."Больно, что предательство исходило от наших собственных людей. Мусульмане борются с мусульманами, которые оказывают гуманитарную помощь мусульманам", - посетовал генеральный секретарь.ХАМАС уже давно обвиняется в использовании гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в качестве щитов в нарушение международного права, чтобы спровоцировать ответ со стороны Израиля.