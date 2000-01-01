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flickr 14.06 12:19   MIGnews.com

Мэр Лондона "обеспокоен" безопасностью многоэтажек

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что нужно будет ответить на вопросы касательно безопасности многоэтажных домов после того, как в среду, 14 июня, несколько человек погибли, когда пожар охватил 27-этажное здание.

Некоторые жители заявили, что им сообщили, что они должны оставаться в своих квартирах в случае пожара, в то время как ассоциация жителей квартала ранее предупреждала, что беспокоится о риске серьезного пожара.

"Эти вопросы - действительно важные вопросы, на которые нужно ответить", - сказал Хан в интервью BBC Radio.

"По всему Лондону у нас много многоэтажек, и то, чего мы не можем допустить, - это ситуация, когда безопасность людей подвергается риску", - подчеркнул мэр Лондона.

По меньшей мере, 30 человек пострадали в результате пожара, охватившего все этажи со второго этажа по вершину башни Гренфелл, где проживало несколько сотен человек.

На тушении пожара прибыли 200 пожарных. По сообщениям из Лондона, жилое высотное здание Гренфелл Тауэр в западной части города полностью сгорело.
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