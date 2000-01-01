14.06 11:53 MIGnews.com

Пожар в Лондоне: есть погибшие

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Лондонская пожарная бригада сообщила, что в пожаре, охватившем 27-этажный дом в центре Лондона, погибли люди.По меньшей мере, 30 человек пострадали в результате пожара, охватившего все этажи со второго этажа по вершину башни Гренфелл, где проживало несколько сотен человек."Мне очень грустно утверждать, что несколько человек погибли, я не могу подтвердить количество в настоящее время из-за размера и сложности этого здания", - сказала журналистам комиссар лондонской пожарной бригады Дэни Коттон.На тушении пожара прибыли 200 пожарных. Здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, стоивший 10 миллионов фунтов. По сообщениям из Лондона, жилое высотное здание Гренфелл Тауэр в западной части города полностью сгорело.