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Пожар в Лондоне: есть погибшие | Фото: Thinkstock14.06 11:53   MIGnews.com

Пожар в Лондоне: есть погибшие

Лондонская пожарная бригада сообщила, что в пожаре, охватившем 27-этажный дом в центре Лондона, погибли люди.

По меньшей мере, 30 человек пострадали в результате пожара, охватившего все этажи со второго этажа по вершину башни Гренфелл, где проживало несколько сотен человек.

"Мне очень грустно утверждать, что несколько человек погибли, я не могу подтвердить количество в настоящее время из-за размера и сложности этого здания", - сказала журналистам комиссар лондонской пожарной бригады Дэни Коттон.

На тушении пожара прибыли 200 пожарных. Здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, стоивший 10 миллионов фунтов. По сообщениям из Лондона, жилое высотное здание Гренфелл Тауэр в западной части города полностью сгорело.
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