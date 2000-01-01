14.06 10:22 MIGnews.com

Пожар в Лондоне: в больницы доставили 30 пострадавших

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По меньшей мере, 30 человек доставили в больницы в среду, 14 июня, после того, как пожар охватил 27-этажный многоквартирный дом в центре Лондона, как сообщила служба скорой помощи."Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в 5 больниц", - заявила Лондонская служба скорой помощи.Пламя охватило жилое высотное здание Гренфелл Тауэр близ Ноттинг Хилл в Лондоне. Речь идет о 24-этажном здании с 120 квартирами. На тушении пожара прибыли 200 пожарных.Здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, стоивший 10 миллионов фунтов. По сообщениям из Лондона, жилое высотное здание Гренфелл Тауэр в западной части города полностью сгорело.