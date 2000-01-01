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Индия: десятки человек стали жертвами песчаной бури и ливней 14.05 09:57   MIGnews.com

Индия: десятки человек стали жертвами песчаной бури

Более 60 человек стали жертвами мощной песчаной бури и грозовых ливней. Также десятки получили ранения. Непогода обрушилась на различные штаты Индии в воскресенье вечером, 14 мая.

В частности пострадали такие районы как штаты Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия, а также столичный округ Дели.

Наибольшее количество человек погибло в результате стихии в штате Уттар-Прадеш – 38 жителей. Кроме того, непогода уничтожила около 100 домов, отмечает телеканал NDTV.

В Западной Бенгалии погибли 12 человек, в том числе дети. Заставшая врасплох жителей столицы Нью-Дели песчаная буря унесла жизни пяти человек.

Власти опасаются, что число жертв может возрасти, так как пока в стране не ожидается улучшения погодных условий.
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