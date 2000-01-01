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Ситуация в Тбилиси стабилизировалась 14.05 07:44   MIGnews.com

Ситуация в Тбилиси стабилизировалась

В грузинской столице (Тбилиси) завершились массовые акции протеста после антинаркотического рейда полиции. Грузинский министр внутренних дел Георгий Гахария лад брифинг на проспекте Руставели непосредственно после проведения переговоров в парламенте с протестующими.

В своей речи он извинился за действия правоохранительного корпуса, сказав, что приносит извинения не только от своего имени, но и от имени коллег в случае, если те создали угрозу безопасности граждан.

По его словам, сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, страна должна перейти в рабочий режим, и во вторник, стражи порядка будут готовы обсудить все проблемы – только так можно добиться конкретных результатов в обсуждении наркополитики в государстве, информирует ТК Rustavi 2.

Как известно, на проспект Руставели МВД стянуло машины с "акустическими пушками"; привело в готовность водометы, мобилизировало патрульную полицию, спецназ.

В ночь на субботу, 12 мая, стражи порядка на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников внезапно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены. На следующий день акция протеста молодежи возобновилась.
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