14.05 10:44 MIGnews.com
В городе Сурабая семья на мотоциклах устроила теракт
В понедельник, 14 мая, в индонезийском городе Сурабая семья террористов-смертников подорвалась на КПП полицейского участка, сообщается, что пострадали более десяти человек.
Члены этой семьи на двух мотоциклах взорвали себя на контрольно-пропускном пункте у полицейского участка. Восьмилетнего ребенка, который был с ними, отбросило взрывом, и он выжил.
В результате нападения пострадали четверо полицейских и восьмеро гражданских, пишет Reuters
.
Нападение произошло спустя день после того, как в том же городе террористы-смертники подорвали себя в трех разных церквях
. По меньшей мере десять человек погибли, еще десятки получили ранения.
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