Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









В городе Сурабая семья на мотоциклах устроила теракт 14.05 10:44   MIGnews.com

В городе Сурабая семья на мотоциклах устроила теракт

В понедельник, 14 мая, в индонезийском городе Сурабая семья террористов-смертников подорвалась на КПП полицейского участка, сообщается, что пострадали более десяти человек.

Члены этой семьи на двух мотоциклах взорвали себя на контрольно-пропускном пункте у полицейского участка. Восьмилетнего ребенка, который был с ними, отбросило взрывом, и он выжил.

В результате нападения пострадали четверо полицейских и восьмеро гражданских, пишет Reuters.

Нападение произошло спустя день после того, как в том же городе террористы-смертники подорвали себя в трех разных церквях. По меньшей мере десять человек погибли, еще десятки получили ранения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:50
"Хизбалла": Трамп подкупил Израиль
11:36
Египет: остановите Марш Возвращения, и мы откроем Рафиах
11:15
Рамалла требует признать Восточный Иерусалим столицей ПА
11:02
Заместитель Мандельблитта внезапно подал в оставку
10:27
Палестинцы сбили сверхлегкий израильский беспилотник
10:09
ХАМАС угрожает израильтянам, живущим возле границы с Газой
09:57
Индия: десятки человек стали жертвами песчаной бури
09:38
Газа: Израильские самолеты поджигают палаточные городки
09:32
Террористы будут прорываться на полкилометра вглубь Израиля
09:07
Лидер Аль-Каиды: Тель-Авив принадлежит мусульманам
08:54
ЦАХАЛ – жителям Газы: не будьте марионетками ХАМАСа
08:11
Нетаниягу на церемонии памяти погибших евреев из Эфиопии
08:00
Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
07:57
В парламенте Ирландии призывают к бойкоту Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus