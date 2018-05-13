Поврежден портрет Пикассо стоимостью $70 млн

В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк" с целью реставрации полотна. Сообщается, что картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются.
До инцидента, картина была выставлена на аукцион дома Christie’s за 70 млн долларов. Автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн, пишет Bloomberg.
По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.
Ранее, в США средь бела дня из музея украли картину Пикассо стоимостью $50 тысяч.