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Поврежден портрет Пикассо стоимостью $70 млн 15.05 00:15   MIGnews.com

Поврежден портрет Пикассо стоимостью $70 млн

В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк" с целью реставрации полотна. Сообщается, что картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются.

До инцидента, картина была выставлена на аукцион дома Christie’s за 70 млн долларов. Автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн, пишет Bloomberg.

По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.

Ранее, в США средь бела дня из музея украли картину Пикассо стоимостью $50 тысяч.
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