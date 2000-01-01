14.05 09:23 MIGnews.com

Солдатки курили наркотики и теперь воюют с командирами

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Газета Едиот Ахронот сообщает о чрезвычайном происшествии на базе смешанного батальона Каракаль на египетской границе.Три солдатки батальона Каракаль были уличены командиром роты в курении наркотиков. Он приказал им немедленно покинуть пределы базы. Офицер приказал им стоять у ворот базы и ждать транспорта, который увезет их на другую базу. В знак солидарности еще десять солдаток вышли за пределы базы - но, в конце концов, вернулись.Адвокаты солдаток написали резкое письмо с осуждением действий офицеров главному военному прокурору Израиля бригадиру Шарону Афеку.В письме сообщается: “Несмотря на возникшее подозрение, командиры предпочли не обращаться в военную полицию, но провести свои собственные следственные действия. Это прямо противоречит приказу начальника Генштаба. Поздно ночью командир роты поговорил с военнослужащими, сообщил им, что они утратили его доверие, а также заявил, что не считает нужным проводить следствие и устраивать суд.. на этом фоне командир сообщил военнослужащим, что он принял решение немедленно удалить их с базы, выставил их за ворота и сообщил, что там они должны ждать подвозки к другой базе”.Адвокаты указывают на то, что база находится в пустыне, в нескольких сотнях метров от египетской границы: “У женщин-военнослужащих отобрали оружие, и они были вынуждены на протяжении длительного периода времени ждать транспорта посреди пустыни - без всяких средств защиты”. Только после вмешательства военных адвокатов командир батальона согласился отвезти солдаток на другую базу.ЦАХАЛ со своей стороны сообщил, что начато расследование об употреблении наркотиков на базе батальона Каракаль.