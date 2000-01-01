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Северная Корея запустила новую ракету | Фото: US Air Force/Flickr14.05 07:52   MIGnews.com

Северная Корея запустила новую ракету

В ночь на 14 мая Северная Корея провела очередные ракетные испытания. На данный момент тип снаряда уточняется, известно, что запущен он был с западного побережья КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации агентства "Ренхап", запуск был произведен в районе Кусон в провинции Пхекан-Пукто, что северо-западнее Пхеньяна. В Тихоокеанском командовании США подтвердили факт запуска, отметив, что ракета упала в Японском море. По данным японских военных, ракета пролетела порядка 400 км на восток от Корейского полуострова, в целом дальность полета составила 800 км.

Тип снаряда американцы пока определить не готовы, но с уверенностью утверждают, что это была не баллистическая ракета и что угрозы для Северной Америки он не представлял.

Правительство Японии уже выразило протест КНДР в связи с новым военным испытанием. По данному факту премьер-министр Синдзо Абэ распорядился созвать экстренное заседание правительства страны.

Это стало первым за последние две недели запуском, который был зафиксирован с территории Северной Кореи.
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