14.05 07:52 MIGnews.com

Северная Корея запустила новую ракету

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В ночь на 14 мая Северная Корея провела очередные ракетные испытания. На данный момент тип снаряда уточняется, известно, что запущен он был с западного побережья КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.По информации агентства "Ренхап", запуск был произведен в районе Кусон в провинции Пхекан-Пукто, что северо-западнее Пхеньяна. В Тихоокеанском командовании США подтвердили факт запуска, отметив, что ракета упала в Японском море. По данным японских военных, ракета пролетела порядка 400 км на восток от Корейского полуострова, в целом дальность полета составила 800 км.Тип снаряда американцы пока определить не готовы, но с уверенностью утверждают, что это была не баллистическая ракета и что угрозы для Северной Америки он не представлял.Правительство Японии уже выразило протест КНДР в связи с новым военным испытанием. По данному факту премьер-министр Синдзо Абэ распорядился созвать экстренное заседание правительства страны.Это стало первым за последние две недели запуском, который был зафиксирован с территории Северной Кореи.