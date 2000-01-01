15.05 04:39 MIGnews.com

Более 1500 мятежников эвакуировались из Дамаска

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Более 1500 мятежников и членов их семей покинули разрушенный район Кабун, расположенный на краю сирийской столицы Дамаск, после 2 месяцев авиаударов и артиллерийских обстрелов, как сообщили мятежники и государственные СМИ в воскресенье, 14 мая.Мятежники договорились о секретной сделке по эвакуации после того, как оказались в маленьком районе Кабуна, который расположен на северо-восточном краю Дамаска. Район был разрушен сотнями авиаударов в течение приблизительно 80 дней.Сирийская армия возобновила интенсивную бомбардировку района в среду после однодневного ультиматума, призывающего мятежников сдаться и согласиться эвакуироваться в районы, удерживаемые мятежниками в северной Сирии.