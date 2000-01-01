14.05 19:17 MIGnews.com

Минометный обстрел в Афганистане унес жизни 5 детей

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Афганский чиновник сообщил в воскресенье, 14 мая, что в результате минометного обстрела были убиты 5 детей в восточном Афганистане.Сархили Цвак, представитель губернатора провинции Лагман, сообщил, что погибшие дети были в возрасте от 6 до 12 лет.Ни одна террористическая группировок и сторон конфликта не взяла на себя ответственность за гибель детей, однако официальные лица подозревают талибов, которые ведут активные действия в провинции.Детали трагедии уточняются.