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Минометный обстрел в Афганистане унес жизни 5 детей | Фото: Thinkstock14.05 19:17   MIGnews.com

Минометный обстрел в Афганистане унес жизни 5 детей

Афганский чиновник сообщил в воскресенье, 14 мая, что в результате минометного обстрела были убиты 5 детей в восточном Афганистане.

Сархили Цвак, представитель губернатора провинции Лагман, сообщил, что погибшие дети были в возрасте от 6 до 12 лет.

Ни одна террористическая группировок и сторон конфликта не взяла на себя ответственность за гибель детей, однако официальные лица подозревают талибов, которые ведут активные действия в провинции.

Детали трагедии уточняются.
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