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Европол: Кибер-атака поразила 150 стран | Фото: Thinkstock14.05 17:21   MIGnews.com

Европол: Кибер-атака поразила 150 стран

В результате кибер-атаки в пятницу, 12 мая, пострадали 200 000 человек, по меньшей мере, в 150 странах, и эта цифра может возрасти, когда люди вернутся к работе в понедельник, 15 мая. Об этом заявил в воскресенье, 14 мая, глава полицейского агентства Европейского союза.

Эксперты в области кибербезопасности говорят, что распространение вируса, названного WannaCry – это "вымогательство", которое блокирует компьютеры на автомобильных заводах, в больницах, магазинах и школах в нескольких странах.

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил ITV's Peston в воскресенье, 14 мая, что атака была уникальной в том смысле, что вымогательство использовалось в сочетании с "компьютерным червем", чтобы инфекция распространялась автоматически.
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