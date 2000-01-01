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14.05 16:52   MIGnews.com

Массовые протесты в Кот-д'Ивуар: 5 раненых

По меньшей мере, 5 человек были ранены из огнестрельного оружия во время протестов в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, как сообщили очевидцы происшествия в воскресенье, 14 мая.

Отметим, что протесты прошли в то время, как по противостояние трехдневному бунту армии, желающей повышения выплат, набирает обороты.

Один из свидетелей сообщил, что 5 человек были ранены во время стрельбы, а позже их эвакуировали в главную больницу Буака после попытки жителей города устроить марш протеста.

Двое других протестующих, которые также получили ранения, также получили первую медицинскую помощь.
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