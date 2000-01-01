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Араб не давал брату принять иудаизм, посадив его под замок | Фото: Thinkstock14.05 15:53   MIGnews.com

Араб не давал брату принять иудаизм, посадив его под замок

Полиция арестовала мужчину из израильского арабского города Тайбе, который подозревается в том, что он посадил брата под "домашний арест" после того, как его брат выразил желание принять иудаизм и присоединиться к ЦАХАЛу.

Пресс-секретарь полиции Люба Самри заявила в своем заявлении в воскресенье, 14 мая, что полиция получила звонок в четверг, 11 мая, от жительницы Тайбе, сообщившей, что ее друг был заперт в своей комнате.

После прибытия в дом, полиция обнаружила 19-летнего подростка, который, как сообщается, был заключен в своей комнате уже 3 недели.

Полиция позже разыскала и арестовала его 21-летнего брата пострадавшего, которого не было дома во время рейда.

По словам Самри, подозреваемый должен предстать перед судом в воскресенье.
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