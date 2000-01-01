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Смертельное землетрясение в Иране: сотни пострадавших 14.05 14:32   MIGnews.com

Смертельное землетрясение в Иране: сотни пострадавших

В результате подземных толчков, произошедших в ночь на 14 мая на северо-востоке Ирана, порядка ста населенных пунктов Исламской республики пострадали в той или иной степени, а 10 деревень разрушены почти полностью.

Местное телевидение сообщает о нарушенном газоснабжении, но электроэнергия к данному моменту уже полностью восстановлена. За землетрясением последовали оползни и камнепады, в результате чего 12 дорог в горных районах были блокированы.

Сообщается также и о жертвах среди населения. , из них 21 человек был извлечен из-под завалов. 177 иранцев находятся в больницах, 26 в тяжелом состоянии.

Сейсмологи сообщают, что толчков было несколько – эпицентр первого, самого мощного, магнитудой 5,8 находился в 43 км от города Боджнурд, в провинции Хорасан, который пострадал сильнее всего. Очаг толчков залегал на глубине 12,4 км. За ним последовали еще несколько толчков магнитудой 3.
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