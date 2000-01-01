Кому нужно воспитание?

"Разошлите это сообщение друзьям! Наконец, вы дождались! Теперь можно напиться допьяна и валяться в кустах. Придет твоя очередь и ты скажешь: "Я пьяна, возьмите меня". Такое приглашение отметить День независимости Израиля получили по WhatsApp молодые пятнадцатилетние девушки из Зихрон Якова.
Мало сказать, что это "приглашение" вызвало у родителей ужас и шок. Все мы хотим, прежде всего, защитить своих детей, и в то же время ощущаем отчаяние и бессилие перед надвигающейся опасностью. Причем опасностью для всего общества в целом. Ведь наше самое уязвимое место — это наши дети.
К сожалению, наши опасения действительно не напрасны. Согласно данным Министерства образования, уже в начальной школе 10 % учащихся пробовали алкоголь. А в средней школе более 40% учащихся употребляют крепкие напитки, такие как коньяк и виски. И эти данные сильно занижены. На самом деле ситуация более катастрофическая, чем нам показывает статистика.
Все, кто наблюдал так называемые тусовки современной молодежи — на море, в молодежных клубах, в какой-нибудь мансарде или съемной квартире — хорошо представляют себе, что там происходит. Зрелище, согласитесь, неприятное. Типичная картина: в одной руке у подростка стакан с алкоголем, в другой – скрученная сигарета с какой-то непонятной смесью. Все орут, все сильно пьяны или обкурены. Такие картины не могут не вызывать тревогу.
Как бы ни было больно это признать, но проблема не в детях, а в нас, родителях и во всем обществе. Конечно, мы искренне любим наших детей и готовы пожертвовать ради них всем. Мы легко идем с ними на компромисс, когда отпускаем их развлечься с друзьями и выпить с ними немного, если это им так нравится. Но дети есть дети, они очень восприимчивы, и разве могут они вести себя иначе под влиянием сверстников без каких-либо ограничений с нашей стороны?
Неограниченная свобода, бесконтрольность и вседозволенность являются результатом нашего воспитания. Такую модель поведения дети перенимают от взрослых, когда растут в подобной раскованной атмосфере. На этих же принципах основывается политика воспитания, проводимая во всем обществе и поддерживаемая правительствами. Обществу навязывается так называемая свобода, которая понимается как отсутствие ограничений. По существу, все мы стали жертвами такого "свободного" воспитания. Сегодня, когда свобода стала беспредельной, мы непременно должны установить определенные нормы и границы дозволенного, пока еще не поздно.
От эпохи невежества к эпохе просвещения
Либеральное движение возникло в конце 17-го века во Франции, Англии и колониальной Америке. Это была эпоха Просвещения. Либералы того времени объявили наивысшей ценностью права и свободы каждого человека. Они считали, что человек может поступать так, как ему угодно. Такая свобода допускала потакание любым страстям и вожделениям.
С укреплением либеральных ценностей в человеке стал быстро развиваться индивидуализм, подталкивающий пробовать различные, зачастую извращенные, принципы поведения. Теоретики либерализма полагали, что опираясь на свою эгоистическую природу, человек будет учиться на собственных ошибках, поймет, что для него хорошо, что плохо, и сам установит для себя допустимые пределы поведения. А раз человек может контролировать свои желания, то ему можно дать и полную свободу. Именно это стало главным заблуждением, последствия которого мы наблюдаем сегодня.
В большинстве стран Запада законы включали в себя все меньше и меньше требований и обязательств по отношению к гражданам. Свобода в отношениях стала доминировать над высокими моральными ценностями. В обществе шли широкие дискуссии о равенстве и взаимном уважении. Декларировалось равноправие мужчин и женщин, равенство между различными культурами и традициями. Уравнивались общины и различные меньшинства. Так базовыми принципами современного либерализма стали культурная открытость и всеобщая толерантность.
Данный подход привел к многочисленным негативным последствиям. Люди отдалились от религии, удерживавшей их в неких моральных рамках, а те, кто остались, стали нетерпимы к другим конфессиям и более ревностно и радикально отстаивали свою правоту.
Уменьшались взаимные обязательства между мужчиной и женщиной в семье. Семейный союз стал недолговечным образованием и ему на замену пришел принцип “свободной любви”.
Современные информационные технологии превратились в инструмент отчуждения маленького человека в большом мире пустоты и одиночества. Так, например, интернет, вместо того чтобы стать средством налаживания добрых связей между людьми, погружает пользователей в обстановку беспредельной грубости и цинизма. И мы не можем даже представить себе, насколько хуже будет окружение и среда общения у следующего поколения. Получается, что самая быстрая и простая возможность хотя бы на мгновение выйти из себя в надежде заполнить пустоту от одиночества – это напиться или одурманиться наркотиком.
От прогресса к упадку и обратно
Учитывая вышесказанное, можно легко сформулировать главную задачу нашего общества – мы обязаны предотвратить моральную и нравственную деградацию будущего поколения. Создать здоровую обстановку и условия для развития детей и подростков.
Я хорошо понимаю, что наше бездействие и безразличие к происходящему исходит из нашего природного эгоизма. И что мы ничего не предпримем, чтобы изменить ситуацию, пока проблемы с молодежью не зайдут слишком далеко. Но необходимо начать действовать прямо сейчас, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях.
Либерализм стоит сегодня перед проблемой — найти тонкую грань между индивидуальной свободой и тем ущербом, который она приносит обществу. Мы можем сколько угодно долго бороться с наркоманией путем легализации наркотиков, но результат будет такой же, как если бы мы пытались тушить пожар бензином.
Нам нужно придумать, что мы можем предложить нашим детям взамен доступным, сиюминутным наслаждениям. Где взять эти высокие ценности, которые дадут им импульс в развитии, поведут молодое поколение вперед, наполняя жизнь великим смыслом.
Нужно дать молодежи методику, которая поможет обуздать растущие из разрушительного эгоизма зачатки индивидуализма. Необходимо показать деструктивную силу конкуренции. Нужно донести до них понимание того, что личное счастье каждого человека зависит от его способности устанавливать правильные и добрые связи с другими людьми. И они готовы нас слушать, ведь им не нужны привычные человеческие и общественные отношения, их интересует более глубокий, внутренний смысл общения.
Нас удивляет, что молодое поколение равнодушно к тому, к чему стремились мы, их родители. Но они не хотят быть такими как мы, такими же измотанными, уставшими, потерявшими веру в будущее. Их бездеятельность, апатия – это, по существу, скрытое проявление вопроса о смысле жизни. Они хотят точно знать, для чего учиться, работать, заводить семью, детей. Для чего все это нужно, что они получат в результате? Удовольствие? Так его можно получить прямо здесь и сейчас. И они получают.
А вся трагедия заключается в том, что мы, взрослые, сами не знаем ответов на их вопросы. И нам самим надо сначала ответить на них, понять, в конце концов, в чем цель и смысл жизни каждого человека, какими должны быть принципы отношений между людьми, каковы законы нашего развития.
Здесь нам на помощь приходит каббала. Раскрытая 5000 лет назад, бережно хранимая и передаваемая из рук в руки плеядой каббалистов, каббала дает нам фундаментальные знания о природе человека и его предназначении. Она раскрывает нам законы природы, объясняет смысл творения и дает пошаговую методику его достижения.
Каббала говорит, что мы можем достичь гармоничной и счастливой жизни, только соединившись "как один человек с одним сердцем". Это значит, что почувствовать себя счастливым человек сможет, только проявляя заботу об окружающих. И наоборот, человек, который заботится только о себе, используя общество для удовлетворения своих потребностей, вынужден страдать от ощущения пустоты и бессмысленности своего существования. Этот посыл обращен и к родителям, и к детям, и ко всему обществу в целом.
Так что же нужно делать, чтобы наши отношения стали правильными и гармоничными и привели нас, в конце концов, к единству?
Не зря говорится: "Развивай отрока по пути его". Каждый из нас рождается с присущими только ему индивидуальными чертами и особенностями. Задача родителей — выявить способности ребенка и помочь развить их в правильном направлении. А правильное направление – это на благо общества.
Ребенок должен понять, что единство – это хорошо, а разъединение, разрыв, замкнутость в себе – это плохо. С ранних лет ребенок должен находиться в правильном окружении, которое будет воздействовать на него и прививать ценность объединения, заботы и доброго отношения друг к другу. Такое окружение должно быть у ребенка и дома, и в детском саду, и в школе. И позаботиться об этом должны мы, родители.
Не будем забывать, что мы, взрослые, в немалой степени являемся продуктом бездумного либерализма. Поэтому и нам тоже нужно создать правильное окружение. Мы просто обязаны действовать вместе, приободрять и поддерживать друг друга. Мы должны начать воспитывать себя. Таким образом и начнется непростой процесс глубокого реформирования системы развития человека, который должен охватить все общество.
Усвоив принципы каббалистической методики, мы поймем, что полная свобода вредна для наших детей. Дети не должны расти в обстановке вседозволенности. Обязательно должны существовать четкие границы и рамки приемлемого поведения, направленные на достижение главной цели воспитания — реализации силы единства. А свобода? В гармоничном обществе каждый человек будет иметь право на свободу, свободу от подчинения собственному эгоизму.
Так кто же не хочет, чтобы его дети были счастливы и имели прочную опору в жизни?
Д-р Михаэль Лайтман, основатель и глава Международной академии каббалы (МАК). Ежедневно дает уроки каббалы, транслирующиеся на 66 канале.