14.05 12:35 MIGnews.com

Жена психопата из Беэр-Шевы: он жив, я не могу жить спокойно

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Бывшая жена Давида Бокобза, убийцы Ави Алтера из Беэр-Шевы рассказала о том, что произошло с ней полтора месяца назад.Жена рассказала, что Давид неожиданно явился к ней домой. Он, в присутствии двух дочерей, приставил ей ко лбу пистолет. В тот момент, когда он начал вставлять в пистолет обойму, жена попыталась вырвать у него из рук оружие. Она сумела выскочить из квартиры, в тот момент когда Давид облил ее горючей жидкостью. Жидкость также пролилась в подъезде, Давид поджог жидкость, и в доме начался пожар. Дети при этом кричали: “Папа, не убивай маму”.Давид в 2014 году похитил дочерей и уехал с ними в Таиланд. После этого он вернулся, извинился перед судом и получил 17 месяцев тюремного заключения. Давид все время строил теории конспирации о том, каким чудовищем является его бывшая жена. Среди прочего он обвинил бывшую жену в том, что та “сексуально издевалась” над детьми. Полиция проверила обвинения и нашла, что за ними нет никаких оснований.8 апреля Ави Алтер, друг Бокобзы, был найден мертвым в квартире в Беэр-Шеве, с признаками насилия на теле.Через несколько часов житель Беэр-Шевы Давид Бокобза попытался совершить самоподжог перед зданием БАГАЦ в Иерусалиме. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.В ходе полицейского расследования выяснилось, что Бокобза и Алтер работали маклерами в Беэр-Шеве и дружили. Алтер сумел сосватать Бокобзе свою бывшую жену.Бокобза, отсидев срок в тюрьме за похищение детей, вышел на свободу несколько месяцев назад и восстановил связь с Алтером.Жена говорит: “Со мной снова произошло чудо. Сначала мне вернули дочерей. Следующее чудо произошло, когда я спаслась от смерти. Но до тех пор, пока он жив, я не смогу жить спокойно”.