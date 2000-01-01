Из-за Brexit британцы поголовно просятся в немцы

Результаты общенационального референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза прошлым летом оказали очевидное влияние на стремительно растущее число британцев, желающих получить немецкое гражданство. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные The Local.
Так, за прошлый год в Гамбурге на получение гражданства ФРГ подали заявки 280 британских подданных – это более чем в пять раз больше, нежели в 2015 году, когда их было лишь 52. Лишь в ближайшее время после референдума получить немецкий паспорт захотели 206 британцев.
"Хотя причины заявлений на натурализацию статистически не собираются, мы прослеживаем четкую связь с референдумом о выходе из ЕС", - заявил изданию представитель гамбургского муниципалитета.
Мэрия Дармштадта сообщила на этой неделе о том, что с момента плебисцита и до конца 2016 года на получение немецкого гражданства подал заявку 521 британец. Это также более чем впятеро больше, чем за весь 2015 год (100). В общей сложности здесь зафиксировали 628 заявку на натурализацию от британцев.
А в дармштадтском регионе британцы стали третьей по величине группой в очереди на натурализацию после турков и марокканцев, опередив выходцев из Польши, Сербии и Хорватии, которым обычно уступают.
В юго-западной федеральной земле Баден-Вюртемберг количество британцев, которые стали натурализованными гражданами Германии в 2016 году, также впятеро превысило этот показатель за 2015 год – 386 против 68. Практически все они после получения немецких паспортов, сохранили и свои британские документы.
Соответствующие прогнозы строят и в МВД Германии, ожидая резкого увеличения заявок на получение гражданства от подданных Соединенного Королевства.
Согласно данным ведомства, в Германии проживают около 100 000 британцев, а опрос The Local перед референдумом о членстве Соединенного Королевства показал, что подавляющее большинство британских граждан в Европе выступают против выхода из ЕС.