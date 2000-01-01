14.05 12:05 MIGnews.com

Из-за Brexit британцы поголовно просятся в немцы

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Результаты общенационального референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза прошлым летом оказали очевидное влияние на стремительно растущее число британцев, желающих получить немецкое гражданство. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные The Local.Так, за прошлый год в Гамбурге на получение гражданства ФРГ подали заявки 280 британских подданных – это более чем в пять раз больше, нежели в 2015 году, когда их было лишь 52. Лишь в ближайшее время после референдума получить немецкий паспорт захотели 206 британцев."Хотя причины заявлений на натурализацию статистически не собираются, мы прослеживаем четкую связь с референдумом о выходе из ЕС", - заявил изданию представитель гамбургского муниципалитета.Мэрия Дармштадта сообщила на этой неделе о том, что с момента плебисцита и до конца 2016 года на получение немецкого гражданства подал заявку 521 британец. Это также более чем впятеро больше, чем за весь 2015 год (100). В общей сложности здесь зафиксировали 628 заявку на натурализацию от британцев.А в дармштадтском регионе британцы стали третьей по величине группой в очереди на натурализацию после турков и марокканцев, опередив выходцев из Польши, Сербии и Хорватии, которым обычно уступают.В юго-западной федеральной земле Баден-Вюртемберг количество британцев, которые стали натурализованными гражданами Германии в 2016 году, также впятеро превысило этот показатель за 2015 год – 386 против 68. Практически все они после получения немецких паспортов, сохранили и свои британские документы.Соответствующие прогнозы строят и в МВД Германии, ожидая резкого увеличения заявок на получение гражданства от подданных Соединенного Королевства.Согласно данным ведомства, в Германии проживают около 100 000 британцев, а опрос The Local перед референдумом о членстве Соединенного Королевства показал, что подавляющее большинство британских граждан в Европе выступают против выхода из ЕС.