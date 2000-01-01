14.05 10:35 MIGnews.com

8 принцесс из ОАЭ судят за работорговлю

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Достаточно беспрецедентное судебное разбирательство идет в Бельгии, где восемь арабских принцесс обвинили в современном рабстве – похищении людей, удерживании их силой и издевательствах над ними.Как сообщает Euronews, скандальное дело разгорелось около девяти лет назад, когда восемь принцесс из ОАЭ въехали в брюссельский отель Conrad, сняв целый этаж люксовой гостиницы. С ними заселились и их служанки, одной из которых удалось сбежать и обратиться в полицию.В результате рейда бельгийские правоохранители освободили 23 человека, которых насильно удерживали в номерах, эксплуатируя их труд. На этом фоне принцессы спешно покинули Бельгию.На финишную прямую данное дело удалось довести лишь благодаря шумихе в прессе. Теперь принцессам грозит огромный штраф или даже тюремное заключение. Но только в том случае, если Бельгия добьется их экстрадиции, в чем мало кто уверен."Для нас это очень символично дело. Именно поэтому мы хотели быть гражданскими защитниками пострадавших. Это домашняя эксплуатация труда. Она менее известна чем экономическая, так как происходит в закрытом кругу, поэтому, ее очень сложно распознать", — говорит представительница правозащитной организации Myria Патрисия Ле Кок.