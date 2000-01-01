14.04 09:32 MIGnews.com

Система ПВО Сирии подавлена

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По сообщениям международных СМИ, система ПВО Сирии подавлена.Российские ПВО, по всей видимости, не принимали участия в боевых действиях.Американцы заявили, что “на настоящий момент, серия атак завершена”.Сановники в правительстве Асада сообщили, что удары западных союзников “носили ограниченный характер”.Министр обороны США Джеймс Маттис заявил: “Цели были выбраны с тем, чтобы снизить способность сирийской военной машины к к производству химического оружия”.По данным Маттиса, удары нанесены по всем химическим объектам на территории Сирии.