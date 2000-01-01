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14.04 09:14   MIGnews.com

Ракетные батареи "Хизбаллы" приведены в полную готовность

По сообщениям в ливанских СМИ, после удара западных стран по Сирии "Хизбалла" опасается возможной прямой конфронтации с Израилем.

По данным ливанской журналистки Сулум Андерсон сообщает, что командирам ракетных подразделений “Хизбаллы” на южных склонах горы Хермель отдан приказ быть полностью готовыми к возможным запускам.

Между тем, главный патрон “Хизбаллы”, Иран, выступил с решительным осуждением ударов по Сирии.

Иранский МИД выступил с решительным осуждением удара США, Великобритании и Франции по Сирии, передаёт телеканал Al Manar.
«Министерство иностранных дел Ирана осуждает тройную агрессию по Сирии и предупреждает о её последствиях для региона», — говорится в сообщении.
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