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14.04 08:48   MIGnews.com

США м союзники выпустили по Сирии более ста ракет

США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" по военным и гражданским объектам в Сирии. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля", - сказали в ведомстве.


В оборонном ведомстве уточнили, что системы сирийской противовоздушной обороны сбили значительную часть ракет на подлете к целям. "В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - сказали в министерстве.

Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

В Минобороны уточнили, что подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

Сообщения о применении химического оружия в городе Дума распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию.
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