14.04 08:27 MIGnews.com
США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии
Удары нанесены по сирийским военным базам и предполагаемым объектам по хранению химического оружия.
Мощные взрывы были слышны в Дамаске и Хомсе.
Посол России в ООН заявил, что “атаки не останутся без последствий”.
Данная серия атак является наиболее значительной операцией западных держав против режима Асада за семь лет сирийской войны.
По данным Пентагона, нанесен удар по научно-исследовательскому центру в Дамаске, в котором предположительно разрабатывалось химическое и биологическое оружие.
Нанесен удар по химическому комплексу к западу от Хомса.
Нанесен удар по химическим складам и командному пункту близ Хомса.
Государственное сирийское ТВ утверждает, что ПВО страны сбили “десятки ракет”, и что поврежден лишь объект в Дамаске.
Поделиться
Все по теме
Комментарии