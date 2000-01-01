14.04 08:27 MIGnews.com

США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии

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Удары нанесены по сирийским военным базам и предполагаемым объектам по хранению химического оружия.Мощные взрывы были слышны в Дамаске и Хомсе.Посол России в ООН заявил, что “атаки не останутся без последствий”.Данная серия атак является наиболее значительной операцией западных держав против режима Асада за семь лет сирийской войны.По данным Пентагона, нанесен удар по научно-исследовательскому центру в Дамаске, в котором предположительно разрабатывалось химическое и биологическое оружие.Нанесен удар по химическому комплексу к западу от Хомса.Нанесен удар по химическим складам и командному пункту близ Хомса.Государственное сирийское ТВ утверждает, что ПВО страны сбили “десятки ракет”, и что поврежден лишь объект в Дамаске.