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Еще один еврей убит в Париже 14.04 19:47   MIGnews.com

Еще один еврей убит в Париже

Полиция французской столицы разыскивает подозреваемого в убийстве еврея Джереми Дахана, чье тело было обнаружено в квартире в 12-м округе Париже. Налицо все признаки насилия – мужчина лежал на полу с пакетом на голове.

Труп мужчины обнаружил его брат – жена Джереми забила тревогу, когда ее супруг отправился в их квартиру, где они решили сделать ремонт. На это время они жили в другом месте. Джереми решил проверить прогресс ремонта, однако домой не вернулся.

Его брат приехал в квартиру и, когда ему никто не открыл, то взломал дверь и обнаружил Джереми мертвым.

Ремонт делали двое молдаванина. Один из них уже арестован, второй объявлен в розыск, сообщает местный еврейский портал JForum.

Основная версия следствия – финансовый конфликт. Убийцы Джереми Дахана сняли с него дорогостоящие часы и угнали автомобиль.

Стоит отметить, хотя в данном случае антисемитская составляющая не прослеживается, что в последние годы во Франции участились преступления на почве ненависти к евреям. Самыми громкими случаями стали убийства двух пожилых евреек - Сары Халими и Мирей Кнолл.
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