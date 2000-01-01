14.04 16:44 MIGnews.com

Союзники уведомили Израиль за сутки до удара по Сирии

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Израиль был предварительно уведомлен о готовящемся ракетном обстреле Сирии со стороны США, Франции и Великобритании, сообщает Reuters со ссылкой на израильские и американские источники.Отвечая на вопрос о том, за сколько времени до удара Израиль получил предупреждение, израильский собеседник агентства ответил: "Я считаю, за 12-24 часа".Кроме того, на вопрос, помогал ли Израиль в выборе целей для обстрела, источник ответил: "Насколько мне известно, нет". В то же время он отметил, что Сирия поплатилась за свои "кровавые действия"."В прошлом году президент Трамп дал ясно понять, что применение химического оружия пересекает красную линию. Сегодня вечером под американским руководством США, Франция и Соединенное Королевство претворили эту линию в реальность. Сирия продолжает подводить базу для кровавых действий, в том числе и со стороны Ирана, чем подвергает свою территорию, свои вооруженные силы и свое руководство опасности", - сказал чиновник.Министр строительства Израиля, экс-генерал ЦАХАЛа Йоав Галант заявил, что ракетный удар является "важным посланием для оси зла – Ирана, Сирии и «Хизбаллы»"."Применение химического оружия пересекает красную линию, что человечество больше не станет терпеть", - писал он в своем Twitter.Как сообщается, около 4 утра по местному времени более 100 крылатых ракет запустили по трем целям в Сирии: химической лаборатории, складу химоружия и командному центру войск Асада. В операции были применены корабли ВМФ США, стратегические бомбардировщики B-1 и тактическая авиация.