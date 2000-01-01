14.04 15:06 MIGnews.com

Расследование трагедии на юге: внутри танка взорвался снаряд

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ЦАХАЛ продолжает расследование обстоятельств трагедии на египетско-израильской границе, в результате которой погиб солдат ЦАХАЛа и еще трое были ранены.Танк выдвигался на огневую позицию после того, как была идентифицирована попытка инфильтрации контрабандистов через границу.Танк упал с высоты трех метров и перевернулся. Из-за упавшего снаряда начался пожар внутри танка. После этого сработали системы пожаротушения, благодаря чему были спасены жизни находившихся в танке солдат.Причина гибели механика-водителя танка на настоящий момент окончательно не установлена.