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14.04 15:06   MIGnews.com

Расследование трагедии на юге: внутри танка взорвался снаряд

ЦАХАЛ продолжает расследование обстоятельств трагедии на египетско-израильской границе, в результате которой погиб солдат ЦАХАЛа и еще трое были ранены.

Танк выдвигался на огневую позицию после того, как была идентифицирована попытка инфильтрации контрабандистов через границу.

Танк упал с высоты трех метров и перевернулся. Из-за упавшего снаряда начался пожар внутри танка. После этого сработали системы пожаротушения, благодаря чему были спасены жизни находившихся в танке солдат.

Причина гибели механика-водителя танка на настоящий момент окончательно не установлена.
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