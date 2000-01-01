14.04 11:32 MIGnews.com

На юге Израиля перевернулся танк, погиб ЦАХАЛа

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На юге Израиля перевернулся танк, погиб ЦАХАЛаПресс-служба ЦАХАЛа сообщила о серьезном происшествии в районе израильско-египетской границы минувшей ночью.Танк ЦАХАЛа перевернулся, в результате погиб один солдат и еще трое получили ранения.По данным первоначального расследования , танк перевернулся из-за манеры вождения, которая не соответствовала условиям местности. Танк упал с моста над каналом, которые он переезжал, и перевернулся.Существует подозрение на то, что в результате аварии в танке взорвались боеприпасы.Два раненных солдата находятся в реанимации больницы Сорока в Беэр-Шеве, и один - в отделении пластической хирургии.