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14.04 11:32   MIGnews.com

На юге Израиля перевернулся танк, погиб ЦАХАЛа

На юге Израиля перевернулся танк, погиб ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о серьезном происшествии в районе израильско-египетской границы минувшей ночью.

Танк ЦАХАЛа перевернулся, в результате погиб один солдат и еще трое получили ранения.

По данным первоначального расследования , танк перевернулся из-за манеры вождения, которая не соответствовала условиям местности. Танк упал с моста над каналом, которые он переезжал, и перевернулся.

Существует подозрение на то, что в результате аварии в танке взорвались боеприпасы.

Два раненных солдата находятся в реанимации больницы Сорока в Беэр-Шеве, и один - в отделении пластической хирургии.
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