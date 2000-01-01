14.04 13:21 MIGnews.com

"Мать всех бомб" убила в Афганистане более 35 боевиков ИГ

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Власти Афганистана сообщили об уничтожении по меньшей мере 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (также известной как ISIS), в результате применения военнослужащими США сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43/B, передает Reuters.Накануне армия США сбросила в Афганистане самую мощную не ядерную бомбу – "мать всех бомб" с самолета MC-130. Целью были тоннели боевиков ИГ.В свою очередь экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что США финансировали создание тоннелей, на которые была сброшена крупная фугасная бомба GBU-43/B.