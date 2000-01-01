Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 14.04 13:21   MIGnews.com

"Мать всех бомб" убила в Афганистане более 35 боевиков ИГ

Власти Афганистана сообщили об уничтожении по меньшей мере 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (также известной как ISIS), в результате применения военнослужащими США сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43/B, передает Reuters.

Накануне армия США сбросила в Афганистане самую мощную не ядерную бомбу – "мать всех бомб" с самолета MC-130. Целью были тоннели боевиков ИГ.

В свою очередь экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что США финансировали создание тоннелей, на которые была сброшена крупная фугасная бомба GBU-43/B.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:13
Лавров: работа инспекторов ОЗХО по Сирии не устраивает РФ
12:21
Эвакуация десятков тысяч людей в Сирии
11:20
Сноуден: бомба в Афганистане сброшена на тоннели США
10:51
Массовые протесты в Венесуэле: 5 погибших
10:41
Изнасилование на базе Шаетет 13. Показания на следствии
10:22
Яблоко от яблони: Марин Ле Пен тоже антисемит
10:07
Иерусалим: 45-летняя женщина убила мужа
09:23
В Минобороны РФ: у США нет фактов по химатаке в Сирии
08:55
У берегов Ливии пропали без вести около 100 мигрантов
08:26
Лавров: американские удары по Сирии не повторятся
08:02
Видео: Америка сбросила "матерь всех бомб"
07:41
Из-за дождей: Эйлат оказался отрезанным от центра страны  
07:19
НАТО: отношения с РФ станут главной темой майского саммита
05:51
Саудовская принцесса ушла из Vogue Arabia
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus