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Скорпион ужалил пассажира на борту United Airlines | Фото: Thinkstock15.04 10:55   MIGnews.com

Скорпион ужалил пассажира на борту United Airlines

Скорпион ужалил пассажира одного из рейсов американской авиакомпании United Airline, сообщает телеканал CNN.

В частности, об инциденте СМИ рассказала жена пострадавшего. Она отметила, что ее муж находился в салоне бизнес-класса и обедал, когда почувствовал что-то в волосах. Скорпион упал на его столик, и ужалил мужчину, когда тот пытался стряхнуть его оттуда.

Авиакомпания подтвердила информацию о происшествии. "Наша команда немедленно связалась с врачом на земле, который давал рекомендации на протяжении полета", — говорится в заявлении United Airline.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.
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